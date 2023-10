Depuis la découverte de 364 kg de cocaïne, fin mai, dissimulés dans un conteneur au port de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique), l’enquête avance. Six hommes ont été mis en examen dans le cadre du démantèlement d’un réseau de trafic de cocaïne et de cannabis à destination du marché nantais, a annoncé samedi le parquet de Rennes.

L’enquête a permis d' « identifier une organisation criminelle très structurée, comportant six personnes, affairées depuis des années à importer de la résine de cannabis et de la cocaïne à destination du marché nantais, à des prix cassés », précise le parquet dans un communiqué. Les sommes tirées de ce trafic sont estimées « à plus de 1,6 million d’euros en quatre mois ».

« Fortement ancrés dans la délinquance »

Le 26 septembre, six hommes ont été interpellés à Nantes et dans des villes avoisinantes, et 40.700 euros saisis, ainsi qu’une compteuse à billets, précise le parquet de Rennes.

Les six hommes, nés entre 1990 et 2002, « sont fortement ancrés dans la délinquance », certains ayant déjà été condamnés, selon le communiqué. A l’issue des gardes à vue, deux d’entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire et les quatre autres en détention provisoire, indique le parquet. Ils encourent jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle pour l’importation de produits stupéfiants en bande organisée.

En 2022, 27,1 tonnes de cocaïne ont été saisies en France, un chiffre multiplié par cinq en dix ans.