« Neiko » et « Orka » lui manquent terriblement. Une habitante d’Aillevillers-et-Lyaumont (Haute-Saône) est à la recherche de ses deux huskys depuis près de dix mois maintenant. « Je ne sais plus quoi faire », a expliqué la jeune femme de 26 ans à L’Est Républicain.

L’intéressée a lancé un appel à la solidarité sur sa page Facebook, avec des photos des chiens. Elle les décrit longuement et fait également part de son désarroi. « Je garde espoir mais leur absence me laisse dans une solitude intense. J’aimerais du plus profond de mon cœur les revoir et les serrer si fort », écrit-elle, prête à offrir 1.000 euros à ceux qui l’aideront à les localiser.

Les personnes qui auraient des informations peuvent la joindre au 09.84.40.41.95 ou 07.45.21.30.46.