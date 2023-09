On ne compte plus les entreprises touchées par une cyberattaque. Cette fois-ci, c’est la prestigieuse cristallerie de luxe Baccarat qui a annoncé ce mercredi en être victime. Cette attaque affecte en partie son fonctionnement. Mais l’entreprise se veut rassurante car cela ne contraint que « partiellement son fonctionnement et son activité ».

« L’entreprise continue de fonctionner et les équipes sont mobilisées pour continuer à servir ses clients », indique-t-elle dans un communiqué. Appuyée par des experts externes, l’entreprise fondée au XVIIIe siècle à Baccarat (Meurthe-et-Moselle) est en train d’évaluer la nature et le périmètre de cet incident et de « préparer un retour progressif à la normale », précise l’entreprise lorraine.

« Un appel à la plus grande vigilance »

Baccarat précise qu’une partie de ses données est actuellement indisponible « mais rien n’indique pour l’instant que des données personnelles ou confidentielles de ses clients, salariés ou partenaires aient été compromises ». La protection des données de ses parties prenantes est la « priorité absolue » de l’entreprise, assure Baccarat.

« Nous prenons contact avec la plupart de nos clients, partenaires et fournisseurs pour les appeler à la plus grande vigilance », déclare dans ce communiqué Maggie Henriquez, directrice générale de Baccarat.