Ce lundi, le quartier Saint-Louis s’est réveillé dans la douleur. Le boulanger de ce quartier du 15e arrondissement de Marseille est décédé. L’information a été d’abord révélée par le député LFI de secteur, Sébastien Delogu. « J’apprends avec une grande tristesse la disparition de mon ami retrouvé pendu dans sa boulangerie », écrit le parlementaire sur Facebook ce lundi matin.

Contactés par 20 Minutes Marseille, les marins-pompiers confirment avoir été appelés ce dimanche à 21h45 pour une intervention au 131 avenue de Saint-Louis. Arrivés sur place à 21h54, ils ont retrouvé un homme d’une cinquantaine d’années pendu, et déclaré mort après une tentative de réanimation.

Cet homme, selon les mots de Sébastien Delogu, est « une véritable figure à Saint-Louis, boulanger historique du quartier, apprécié de tous. » « C’était vraiment le boulanger emblématique de Saint-Louis, confirme la maire de secteur Nadia Boulainseur. Il faisait d’ailleurs de très bons gâteaux. Quand on a fait des concertations sur le bus à haut niveau de service, il était présent et faisait toutes les réunions. C’était vraiment quelqu’un de très investi dans tout ce qui touchait la vie du quartier. »

Le prix de l’énergie en cause ?

Au lendemain de son décès, le boulanger bisontin Stéphane Ravacley, ancien candidat aux élections législatives pour la Nupes, connu notamment pour sa grève de la faim entamé en 2021 en soutien à son apprenti guinéen menacé d’expulsion, a diffusé sur Twitter une vidéo sur ce drame. L’intéressé affirme notamment que le suicide du boulanger marseillais est lié à la crise énergétique. Une vidéo devenue rapidement virale, repartagée par de nombreux politiques français, de Gilbert Collard au premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure.

L’affaire a même atteint ce mardi l’Assemblée nationale. Dans une question au gouvernement à laquelle il associe Sébastien Delogu, le député de l’Eure Philippe Brun a interpellé la Première ministre Élisabeth Borne à ce sujet. « A Marseille, un boulanger a mis fin à ces jours, comme tant d’autres avant lui, déplore le parlementaire. Comme 25 % de nos artisans qui déclarent aujourd’hui réfléchir et penser au suicide quand 40 % avouent avoir déjà pensé à passer l’acte. » Et de s’inquiéter des artisans « pris à la gorge par l’explosion du prix de l’énergie » et du manque d’action de l’Etat en la matière selon ce député socialiste.

Quelle est la réponse du gouvernement ?

En réponse, la ministre déléguée au commerce et à l’artisanat Olivia Grégoire a adressé son « soutien » au nom du gouvernement, aux proches de la victime, notamment sa compagne. « J’ai appelé le préfet ce matin, les services de la direction générale des finances publiques aussi », précise-t-elle avant d’indiquer que le commerce en question « n’avait pas de difficultés en matière d'énergie. » « J’ai vérifié l’intégralité des dettes fiscales, des dettes sociales, mais aussi sa situation auprès des fournisseurs », assure Olivia Grégoire. Et d’accuser : « Ce qui est indécent, c’est la récupération politique. Ce qui est indécent, c’est de tout mélanger. Ce qui est indécent, c’est de lier des choses qui ne sont pas à être liées. »

Suicide d'un boulanger à Marseille : Le commerce "n'avait pas de difficultés en matière d'énergie", fait savoir @oliviagregoire, après avoir apporté son soutien à la compagne de l'artisan.

"Ce qui est indécent, c'est la récupération politique", dénonce-t-elle.#DirectAN #QAG pic.twitter.com/GR4FYC9Hpr — LCP (@LCP) September 26, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Où en est l’enquête ?

Contactées par 20 Minutes, ni la procureure de la République, ni la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône n’ont répondu à nos sollicitations pour infirmer ou confirmer cette hypothèse du suicide liée à la hausse de l’énergie.

« Je sais que vendredi soir, ce boulanger a eu une conversation avec son associé, qui se trouve être mon ancien apprenti, affirme Monique Imbert, présidente de l’union des syndicats des maîtres artisans boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône. Il devait lui racheter les murs après lui avoir racheté ses parts. Il cherchait aussi à remplacer deux membres de son personnel qui étaient en arrêt maladie. La cause financière ne me semble pas plausible. Quand on parle de racheter des parts et remplacer du personnel, ce n’est pas le discours de quelqu’un qui est au bout du bout. » « Je n’ai pas d’informations qui aillent dans ce sens », confirme Nadia Boulainseur. Selon nos informations, la famille pour l’heure refuse de s’exprimer sur ce drame.