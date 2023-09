Lundi, dix personnes ont été interpellées à Valence dans le cadre d’une opération de police « en lien avec les assassinats et ouvertures de feu commis ces derniers mois » dans la ville, a déclaré le procureur de Valence Laurent de Caigny, sans vouloir donner de détails tant que les informations ne sont pas « consolidées ».

Neuf personnes ont été arrêtées dans un dossier ouvert notamment pour détention d’armes de guerre et cession de stupéfiants, une seule dans le cadre d’une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée, a précisé le parquet de Lyon, également compétent.

Une opération « de grande envergure contre les trafiquants de drogues »

Sur les réseaux sociaux, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a salué une opération « de grande envergure contre les trafiquants de drogues » qui a mobilisé « une centaine de forces de l’ordre, dont le Raid ». Celle-ci s’est déroulée dans le quartier sensible de Fontbarlettes à Valence, où des renforts policiers et de CRS resteront « tant que la situation le demandera », a assuré le préfet de la Drôme Thierry Devimeux lors d’un point presse sur place, dans le quartier désert bouclé par les forces de l’ordre.

Opération de police judiciaire de grande envergure contre les trafiquants de drogue ce matin à Valence. Une centaine de forces de l'ordre, dont le Raid,sous l'autorité des magistrats, ont interpellé de nombreux individus et saisi des armes. Bravo à eux.https://t.co/cE4qFJZfbE — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 25, 2023



D’après France Info, c’est « le noyau dur » de « l’équipe de Fontbarlettes » qui a été interpellé. Ce gang et celui du quartier du Plan se livrent depuis deux ans une guerre de territoire pour des points de deal.

Quatre morts entre le 9 et le 24 mai

Entre le 9 et le 24 mai, quatre hommes ont été tués par balle sur fonds de règlements de compte entre trafiquants de drogues à Valence, une ville de 65.000 habitants marquée par de forts taux de chômage et de pauvreté (plus de 17,1 % et 21 %, selon les statistiques de l’INSEE).

Dimanche encore, un jeune homme a été blessé par balles en plein jour dans la cité de Fontbarlettes. « On a entendu les tirs, comme d’habitude », a rapporté sous couvert d’anonymat une mère de famille venue chercher ses enfants à l’école. « C’est tous les jours […] on peut prendre une balle perdue en rentrant à la maison », a ajouté cette femme qui cherche à quitter le quartier.