La course-poursuite s’est très mal terminée. Un homme de 22 ans a été retrouvé mort noyé à Poitiers dans la nuit de dimanche à lundi après avoir tenté d’échapper à la police au volant d’une voiture volée, a-t-on appris auprès du parquet. Les faits se sont produits lors d’un contrôle mené par la brigade anticriminalité (BAC), auquel le conducteur de ce véhicule signalé volé s’est soustrait, ont précisé à l’AFP deux sources policières, confirmant des informations du site Actu17.

L’automobiliste a reculé, percutant un scooter qui se trouvait derrière lui à un feu rouge, avant de prendre la fuite. Le pilote du scooter a été légèrement blessé, selon une source policière. Le véhicule en fuite a ensuite été retrouvé à l’arrêt sur les rives du Clain, la rivière qui traverse Poitiers, où les policiers ont procédé à l’interpellation des trois passagers, un homme âgé de 24 ans et deux jeunes femmes âgées de 22 ans.

Retrouvé inanimé dans l’eau

Ces policiers ont alors entendu des bruits d’éclaboussures « pouvant correspondre à la progression d’une autre personne dans la rivière », selon le parquet, et ont prévenu les secours. « Les plongeurs sapeurs-pompiers qui étaient dépêchés sur place retrouvaient un corps inanimé quelques dizaines de minutes plus tard. La réanimation [du conducteur] par le SAMU restait vaine », a indiqué dans un communiqué le procureur de la République à Poitiers, Cyril Lacombe.

Une enquête a été ouverte pour « recherche des causes de la mort » de ce jeune homme âgé de 22 ans et résidant à Poitiers. Les investigations ont été confiées aux policiers de la sûreté départementale de la Vienne et une autopsie aura lieu jeudi, a précisé le procureur.

Par ailleurs, les trois passagers ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte pour recel de véhicule volé, refus d’obtempérer et délit de fuite, confiée au commissariat de Poitiers.