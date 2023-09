L’appel à témoins a porté ses fruits. Le chauffard soupçonné d’avoir renversé un enfant de 12 ans ce week-end à Boussay (Loire-Atlantique) a été retrouvé par les gendarmes de la compagnie de Rezé. Et l’on apprend ce vendredi soir que le suspect est un adolescent âgé de 16 ans, demeurant non loin de l’accident, et inconnu de la justice. « Les constatations matérielles (…) ont confirmé sa responsabilité », indique le procureur de la République Renaud Gaudeul. Placé en garde à vue, le jeune homme a reconnu les faits.

Samedi vers 23h30, rue de Bretagne, un piéton âgé de 12 ans avait été percuté par une voiture alors qu’il rentrait à son domicile avec ses parents. Gravement blessé, souffrant de plusieurs fractures, il avait été transporté au CHU de Nantes. Le petit groupe traversait sur un passage piéton au moment de la collision. Le conducteur du véhicule impliqué avait pris la fuite.

Blessures involontaires aggravées

Le jeune suspect a été déféré au parquet ce vendredi et est poursuivi pour « blessures involontaires aggravées par deux circonstances (défaut de permis et délit de fuite) », précise le procureur. Il aurait déjà pris le volant à plusieurs reprises, en août et septembre. Le contrôle judiciaire, requis par le parquet, n’a pas été prononcé par le juge des enfants. Le parquet indique qu’il devrait faire appel de la décision « dès lundi ».