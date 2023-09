Des menaces d’attentats ont été envoyées à plusieurs établissements scolaires par deux mineurs, âgés de 15 et 17 ans, et un homme de 20 ans. Les auteurs ont été interpellés ce mercredi, a-t-on appris jeudi de source proche de l’enquête. Le mineur de 15 ans a été interpellé à Arpajon (Essonne), celui de 17 ans à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) et l’homme de 20 ans à Tarbes (Hautes-Pyrénées), a indiqué la source, confirmant une information de M6/RTL.

Mardi et mercredi, des lycées ont été évacués en Seine-Maritime, en Seine-Saint-Denis, dans les Hautes-Pyrénées et les Yvelines. En Seine-Maritime, sept établissements scolaires avaient été évacués mardi puis huit autres mercredi, principalement à Rouen, à la suite de « messages de menaces de commission d’attentats » adressés « dans la matinée de ce mardi, par mail, aux directions des établissements », selon la préfecture.

1.400 élèves du lycée Marie-Curie évacués à Tarbes

« Aucune menace n’a été (…) confirmée », avait indiqué la préfecture, précisant qu’une enquête avait été ouverte par le procureur de la République de Rouen. En Seine-Saint-Denis, environ 1.000 élèves du lycée Paul-Eluard de Saint-Denis ont été évacués mardi matin après la réception d’un mail malveillant faisant état d’une menace, a souligné la préfecture de Seine-Saint-Denis à l’AFP.

A Tarbes, quelque 1.400 élèves du lycée Marie-Curie ont été évacués et regroupés dans le stade Maurice-Trélut à la suite d’un mail de menace d’attentat adressé au proviseur, a confirmé la préfecture. Dans les Yvelines, le lycée Charles-de-Gaulle de Poissy a également été évacué après une alerte à la bombe, a indiqué à l’AFP une source policière.