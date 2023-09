Un peu plus d’un mois après, les premières conclusions tombent concernant l’incendie d’un gîte à Wintzenheim (Haut-Rhin). L’enquête administrative a montré qu’il y a eu « un dysfonctionnement général », a déclaré vendredi la ministre des Solidarités Aurore Bergé, qui souhaite mieux contrôler les vacances adaptées pour les personnes handicapées.

L’enquête de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) sur l’incendie du 9 août qui a coûté la vie à dix adultes en situation de handicap mental léger et à un accompagnateur a démontré « un dysfonctionnement général », les vacances adaptées n’ayant « pas été suffisamment encadrées, normées et pensées », a commenté la ministre sur France Info, sans donner plus de détails.

A la suite de l’incendie, le gouvernement avait chargé l’Igas de mener une enquête administrative, qu’il avait promis de rendre publique. Sa publication doit avoir lieu en début de semaine prochaine, a indiqué le secrétariat d’Etat au Handicap, confirmant une information du Monde.

Aurore Bergé a prévu de signer une circulaire « la semaine prochaine » afin de demander aux administrations de « vérifier tous les agréments » qu’elles ont délivrés aux entreprises et associations organisatrices de ces séjours. Les effectifs pour réaliser cette mission de contrôle seront « doublés » pour atteindre 110 personnes, soit plus d’une par département, a-t-elle promis.

« Remettre de l’ordre »

« Je veux que d’ici la fin de l’année on ait une nouvelle grille de contrôle » de manière à ce qu’un drame comme celui de Wintzenheim « ne puisse plus arriver », a-t-elle ajouté. « Il faut que les personnes en situation de handicap puissent partir en vacances […] mais il faut évidemment que cela se fasse dans des conditions de sécurité absolue », a insisté la ministre, qui veut « remettre de l’ordre » dans les vacances adaptées.

Seuls des organismes habilités peuvent mettre en place des séjours pour des personnes en situation de handicap. Ils disposent d’une certaine marge de manœuvre, sous la surveillance des autorités. Les organisateurs de séjour doivent avoir obtenu l’agrément « vacances adaptées organisées », délivré par la préfecture après analyse de leur dossier. Chaque séjour doit être déclaré aux autorités, qui peuvent procéder à des contrôles. Les organisateurs ont la responsabilité de composer les groupes de vacanciers et de définir les modalités d’encadrement.

Les dix adultes en situation de handicap mental léger décédés dans l’incendie à Wintzenheim étaient venus en vacances adaptées dans le cadre d’un séjour organisé par une association de Nancy (Meurthe-et-Moselle) baptisée Oxygène Vacances Adaptées. Un des accompagnateurs est aussi décédé.

En parallèle de l’enquête de l’Igas, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris pour homicides et blessures involontaires « aggravées par la violation d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ».