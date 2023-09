C’est l’animateur phare de M6, l’un des animateurs préféré des Français. Stéphane Plaza (Recherche appartement ou maison, Maison à vendre, Chasseurs d’appart’, etc.) se serait rendu coupable de violences sur trois de ses anciennes compagnes. Deux de ces ex-compagnes ont témoigné directement auprès de Mediapart, la troisième ne s'est pas exprimée mais le site d'information a pu consulter son témoignage chez un huissier.

L’animateur de 53 ans aurait été violent tout au long de plusieurs relations distinctes et vécues en parallèle, selon les témoignages recueillis par Mediapart qui liste violences physiques, psychologiques, menaces ou dénigrement. L’agent immobilier aurait, entre autres, retourné plusieurs doigts de l’une de ses ex-compagnes lors « d’un accès de colère », après que cette dernière a révélé leur relation qui devait rester secrète. Il lui aurait ainsi fracturé l’annulaire, a confié la jeune femme. Elle se serait alors dit « il va me tuer ».

Aucune des trois ex-compagnes n’a porté plainte

Une autre, nommée Eva par Mediapart, a déclaré « avoir peur de lui ». « Il me disait que s’il me voyait avec quelqu’un, il me tuerait », a-t-elle assuré alors que Stéphane Plaza l’aurait également mordue.

De son côté, l’avocate de Stéphane Plaza a dénoncé « des allégations totalement extrapolées, voire mensongères » et des « accusations fantaisistes ». Elle a aussi rappelé que l’animateur avait déposé une plainte pénale pour « harcèlement et cyberharcèlement » au mois de juin dernier. Aucune des trois ex-compagnes de l’animateur qui témoignent de ces violences à Mediapart n’a porté plainte. L’une d’entre elles avait déposé une main courante en septembre 2022.