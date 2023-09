Six engins et 24 pompiers ont été mobilisés ce jeudi matin en gare de Nice pour venir à bout d’un incendie qui s’était déclaré sur la motrice d’un train, a-t-on appris auprès du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Alpes-Maritimes. L’origine du sinistre, qui n’a fait aucun blessé, n’a pas été précisée dans l’immédiat. Contactée par 20 Minutes, la SNCF précise qu’il s’agit d’une locomotive tractant un TER.

Le train en cause était stocké dans le technicentre de la gare de Nice-Ville, l’espace où s’effectuent les opérations de maintenance sur le matériel roulant de la SNCF, et n’accueillait donc aucun passager au moment où le feu s’est déclaré.