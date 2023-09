L’accident s’est produit vers 8h15, en pleine heure de pointe. Alors qu’un train des Chemins de fer de Provence se rapprochait de son terminus, à Nice, ce mercredi matin, une partie de la locomotive a déraillé, a appris 20 Minutes auprès de la Régie régionale des transports Paca, confirmant une information de Nice-Matin.

Aucun blessé n’est à déplorer, l’engin circulant à très faible vitesse à ce moment-là. Mais les opérations de relevage, compliquées dans ce secteur de la Madeleine, puisque l’utilisation d’une grue n’est pas possible, vont prendre au moins toute la journée. Toutes les circulations sont stoppées.

Pendant « une manœuvre de rebroussement »

« Le conducteur a été amené à lancer une manœuvre de rebroussement », une marche arrière, « sans voir que le train était en train de sortir d’un appareil de voie », qui permet de passer de l’une à l’autre, détaille Vincent Guillaume, le directeur général de la régie. Un bogie, un des chariots situés sous le véhicule, a déraillé. « Tout s’est passé à 5 km/h alors je pense que les passagers ne s’en sont même pas aperçus », a-t-il également expliqué.

Leur train immobilisé pour de longues heures, les usagers de la ligne ont été escortés sur les voies jusqu’à la halte de la Madeleine, à une centaine de mètres de là. Depuis, les équipes de la régie sont sur place pour lancer les opérations de relevage. « Mais la configuration du site un peu compliquée. On étudie diverses possibilités vu que l’utilisation d’une grue n’est pas possible. On essaie avec des vérins portatifs, indique encore Vincent Guillaume. Dans tous les cas, il y en aura au moins pour la journée. »

⚠️ Circulations interrompues toute la journée du 20/09. Suite à un incident technique, aucun train ne sera en mesure de circuler.

Nous invitons les personne ayant réservé une place navette spéciale pour le match de rugby Italie - Uruguay à emprunter les tramway des Lignes d'Azur — Chemins de fer de Provence (@CPZouOfficiel) September 20, 2023



Des navettes spéciales organisées vendredi après-midi et dans la soirée devaient permettre de rejoindre le stade Allianz Riviera, à l’ouest de Nice, pour le match de la coupe du monde du rugby entre l’Italie et l’Uruguay. Elles sont annulées. La régie invite les spectateurs « à emprunter les tramways des Lignes d’Azur » à la place.