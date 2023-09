Les recherches se poursuivent plus de deux mois après la disparition de l’enfant de deux ans et demi au Vernet (Alpes-de-Haute-Provence). Ce mardi matin, des plongeurs ont fouillé, sans succès, une retenue d’eau d’environ 1.500 mètres carrés située à peu plus de deux kilomètres du hameau, rapporte BFM DICI. Cette réserve d’eau avait déjà été partiellement inspectée.

Fin juillet, le parquet d’Aix-en-Provence avait ajouté une qualification supplémentaire pour enlèvement et séquestration dans l’enquête sur la disparition d’Emile au Haut-Vernet.