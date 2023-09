Un important dispositif a été mis en place, lundi, au large de Palavas-les-Flots (Hérault), près de Montpellier, pour tenter de retrouver un baigneur signalé disparu, ont indiqué les sapeurs-pompiers du département. Des plongeurs, des sauveteurs en mer de la SNSM, et un hélicoptère ont été mobilisés pour cette opération, qui a duré plusieurs heures.

Le Cross-Med, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, compétent sur les recherches maritimes, a finalement ordonné l’arrêt de l’opération, en fin de journée. La victime, un homme de 26 ans, n’avait pas été retrouvée. La forte houle et le courant ont rendu les recherches difficiles, ont indiqué les sapeurs-pompiers. La compagne de la victime a été prise en charge, et transportée à l’hôpital de Montpellier.