Plus que peur que de mal. Lundi, alors qu’ils s’attelaient à ranger le site du festival Tomahawk qui a réuni 7.500 personnes ce week-end à Querrien (Finistère), une trentaine de bénévoles ont soudain été pris de vomissements et de nausées, victimes d’une intoxication alimentaire, rapporte Le Télégramme. Alertés, les pompiers ont aussitôt sorti les gros moyens pour intervenir sur le site en compagnie des gendarmes et du Smur. Mais sur place, les nouvelles ont vite été rassurantes avec aucun cas grave à signaler et aucune hospitalisation.

La cause de l’intoxication reste pour l’heure inconnue. « On ne sait pas si c’est l’eau ou le repas », indique l’équipe du festival, interrogée par le quotidien. Les autorités sanitaires se sont rendues sur place pour mener l’enquête et le dossier est désormais entre les mains de la Direction départementale de la protection des populations.