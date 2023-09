Une enquête pour viol sur une femme de 37 ans de nationalité irlandaise vient d’être ouverte à Bordeaux, a confirmé ce lundi le parquet à 20 Minutes. « Les faits ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans une rue adjacente à la rue de la Rousselle à Bordeaux. La victime, présente à Bordeaux dans le cadre de la Coupe du monde de rugby, a été prise en charge par la police et les secours et a été transportée à l’hôpital pour examen. »

Selon les déclarations de la victime, elle aurait été agressée sexuellement aux alentours de minuit « par plusieurs auteurs », qui ont ensuite pris la fuite, précise l’AFP.

Retrouvée par des supporteurs gallois

La jeune femme aurait été trouvée dans la rue par un groupe de supporteurs gallois, et a ensuite été entendue dans le logement qu’elle louait dans le quartier par des policiers irlandais qui étaient en renfort en ville ce week-end, à l’occasion du match Irlande-Roumanie qui se tenait samedi, indique encore le parquet à 20 Minutes.

Les investigations sont en cours, « et notamment les examens génétiques sur la victime et ses vêtements, le recueil des témoignages et l’étude de la vidéoprotection du quartier », poursuit le parquet. L'enquête a été confiée aux policiers de la sûreté départementale de la Gironde.