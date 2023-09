Elle est célèbre dans le monde entier pour sa maison aux volets bleus posée sur l’île de Saint-Cado. En plein cœur de la ria d’Etel, la petite commune de Belz a des airs de petit coin de paradis entre terre et mer. Depuis plusieurs mois, le conseil départemental du Morbihan y a entrepris des travaux pour rendre accessible le sentier côtier au grand public. Mais cela ne plaît guère à tout le monde.

Entre le 3 et le 4 septembre, d’importantes dégradations ont ainsi été constatées sur les clôtures fraîchement installées avec des dégâts visibles sur plus d’un kilomètre. « Les fils ont été arrachés et de nombreux poteaux sciés », déplore le conseil départemental, précisant que « ces clôtures permettent de canaliser le public sur le sentier dans des conditions de sécurité optimales, notamment pour éviter les divagations dans les propriétés privées riveraines. »

Le conseil départemental du Morbihan a aussitôt déposé plainte auprès de la gendarmerie d’Etel pour vandalisme. « Ces actes sont inacceptables et méritent d’être punis », poursuit le département, qui va s’atteler dans les prochaines semaines à réparer les dégâts.