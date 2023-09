Les voleurs ne se sont pas contentés de s’en prendre à ses biens, ils ont aussi maltraité et tué son chaton. Un Toulousain de 21 ans a été cambriolé en début de semaine, au 2e étage d’un immeuble du quartier Jolimont à Toulouse, rapporte La Dépêche. Absent pour quelques jours, il avait laissé le soin à un ami de venir nourrir ses deux chatons. C’est lui qui intrigué par des traces de sang dans la cuisine découvre le corps du petit chat éventré, à l’intérieur du réfrigérateur.

Sous le choc, il prévient le propriétaire du chaton, qui a porté plainte au commissariat. Selon les informations de La Dépêche, le parquet de Toulouse a ouvert une enquête pour « vol avec effraction » et « acte de cruauté sur animal ayant entraîné la mort ». C’est en escaladant la façade du bâtiment que les cambrioleurs se seraient introduit chez la victime. Une enquête a été lancée pour retrouver les auteurs de ces faits. On ignore dans quel état se trouve le second chaton.