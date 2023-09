Harcèlement, enquête… Le point sur le suicide de l’adolescent à Poissy

Un adolescent de 15 ans a été découvert pendu ce mardi dans sa chambre, à Poissy (Yvelines). Selon l’Education nationale, les premiers éléments « attestent clairement que des faits de harcèlement avaient été déclarés au cours de l’année scolaire 2022-2023 ». « Chaque drame est un drame de trop qui nous rappelle que nous ne sommes pas à la hauteur », a commenté mercredi le ministre de l’Education nationale Gabriel Attal. Que s’est-il passé ? Quelles seront les suites judiciaires et administratives ? 20 Minutes fait le point.

Que s’est-il passé, mardi, à Poissy ?

Mardi, en début de soirée, les secours sont intervenus à Poissy pour venir en aide à un adolescent de 15 ans, retrouvé pendu dans sa chambre. Après plusieurs tentatives de réanimation, sans succès, l’adolescent est déclaré décédé. « Une enquête est ouverte en recherches des causes de la mort », a indiqué le parquet de Versailles, contacté par 20 Minutes. « Les premiers éléments qui ont été remontés (au ministère) par (l) es services attestent clairement que des faits de harcèlement avaient été déclarés au cours de l’année scolaire 2022-2023 », a, pour sa part, fait savoir le cabinet du nouveau ministre de l’Education nationale Gabriel Attal. Ce dernier a précisé qu’une « enquête administrative a été ouverte ». Une cellule d’écoute psychologique aussi, au lycée professionnel des métiers Adrienne-Bolland à Poissy, l’ancien établissement de la victime.

Quels ont été les faits de harcèlement signalés par l’élève et sa famille ?

En réaction à ce drame, le ministre de l’Education a pris la parole ce mercredi en début de soirée lors d’une conférence de presse devant son ministère. Gabriel Attal a rappelé que l’adolescent était scolarisé en 3e prépa métiers dans le lycée professionnel des métiers Adrienne-Bolland, avant de préciser que les faits de harcèlement avaient été signalés en décembre 2022. Il s’agissait de « brimades et d’injures répétées par des élèves qui ont été identifiées », a détaillé Gabriel Attal, avant de poursuivre : « en mars 2023, les parents de la victime et les parents des élèves mis en cause ont été reçus par la direction de l’établissement. »

Toujours selon Gabriel Attal, la famille de la victime a envoyé en avril 2023 un courrier à la direction de l’établissement, lui reprochant son inaction face au harcèlement. « De son côté, le lycée a indiqué avoir mis en place un suivi avec l’élève », a rappelé l’ex porte-parole du gouvernement.

Peut-on faire le lien entre le suicide de l’adolescent et le harcèlement scolaire ?

La famille a évoqué un harcèlement subi dans l’ex-établissement fréquenté par le jeune homme. Ce dernier était inscrit depuis septembre dans un lycée professionnel du 14e arrondissement de Paris. « Une permanence [une main courante] a en effet été déposée en avril 2023, la famille ayant fait ce choix parce qu’elle avait saisi en parallèle l’Education nationale », a précisé à 20 Minutes le parquet de Versailles.

La justice appelle à la prudence sur les causes du passage à l’acte. « L’environnement sera fait, pour le reste il faut rester à ce stade très prudent », a appuyé le parquet de Versailles auprès de l’AFP. Gabriel Attal, qui veut une réponse « implacable » sur le sujet du harcèlement du harcèlement scolaire, a « échangé avec la mère de la victime au téléphone et lui a témoigné son soutien absolu », a précisé le cabinet du ministre.

Que prévoit l’Education nationale contre le harcèlement ?

La lutte contre le harcèlement scolaire, déjà engagée par l’ancien ministre de l’Education Pap Ndiaye, s’est intensifiée cet été, après la mort de Lindsay, 13 ans, qui a mis en lumière le phénomène du harcèlement dans les établissements scolaires mais aussi sur les réseaux sociaux. Le harcèlement à l’école toucherait un élève sur dix.

Selon un décret publié mi-août, un élève responsable de harcèlement scolaire pourra désormais être transféré dans une autre école, évitant d’imposer ce changement à celui qui en est victime. Il est également prévu de pouvoir sanctionner un auteur de cyberharcèlement contre un élève d’un autre établissement. Dès cette rentrée, un référent sur le harcèlement « dans chaque établissement » doit être créé. Il pourra s’agir d’une infirmière, d’un conseiller principal d’éducation (CPE) ou d’un enseignant. Les établissements scolaires devront également signaler « systématiquement » aux procureurs les cas de harcèlement.

En parallèle, un nouveau plan de lutte interministériel devrait être dévoilé d’ici à fin septembre. « Nous devons aller plus loin que ce qui a été engagé, a amendé Gabriel Attal. Une initiative forte en la matière sera prise très prochainement ».