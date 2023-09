Rentrée mouvementée devant le collège public Hector-Berlioz de Colmar (Haut-Rhin). Ce mardi matin, le principal de l’établissement a été agressé, verbalement et physiquement par trois individus. Après leur avoir demandé d’arrêter d’invectiver des élèves, il aurait été frappé à coups de poing au niveau du dos et de la nuque, selon les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Après avoir pris la fuite, le trio, déjà connu de la police, a été interpellé et placé en garde à vue. La victime, légèrement blessée, est repartie travailler après avoir porté plainte. « Je me suis rendu sur place. L’établissement fonctionne normalement. J’adresse toute ma sympathie et ma solidarité à la communauté éducative. Ne laissons rien passer ! », a écrit sur sa page Facebook le maire de la ville, Éric Straumann.