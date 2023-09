Plus de 200 obus de mortiers, 800 kg de munitions de mitrailleuses, une mitrailleuse anglaise et des grenades. Cet arsenal de la Seconde Guerre mondiale a été découvert durant le mois de juillet pendant des travaux de terrassement de la cour de récréation de l’école élémentaire Jules-Verne, à Tain-l’Hermitage, dans la Drôme, relate Le Dauphiné Libéré.

Cette artillerie se trouvait « pile en dessous du bac à sable de l’école », a précisé Christèle Le Boulanger, directrice des services techniques de la mairie, au journal local. « Des centaines d’enfants ont joué au-dessus des munitions de guerre, sans le savoir, pendant plusieurs dizaines années », a-t-elle ajouté.

Lundi, le jour de la rentrée des classes, le maire de la commune a rassuré les élèves et leurs parents en assurant que l’endroit avait été ratissé et qu’il n’y avait « plus aucun souci ». Selon les informations du quotidien, ce sont les démineurs de la Sécurité civile de Lyon qui se sont occupés de la destruction « en toute sécurité » de cette panoplie de guerre.