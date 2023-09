On ignore pour l’heure lequel des deux feux a démarré en premier. Lundi 4 septembre, les pompiers de Loire-Atlantique sont intervenus pour deux feux simultanés dans les communes de Montoir-de-Bretagne et de Saint-Malo-de-Guersac. D’après les secours, un feu a ravagé 7.000 m² d'herbe sèche. Le sinistre s’est déclaré sous une ligne à haute tension de 63.000 volts et a dû être maîtrisé à l’aide de quatre lances. A environ 500 mètres de là, les pompiers ont dû traiter l’incendie d’un transformateur électrique de 225.000 volts, avec l’appui de Réseau transport électricité (RTE).

Ces deux feux ont eu pour conséquence de priver 37.000 foyers du secteur d’électricité. A Saint-Nazaire, La Baule, Pornichet et dans neuf autres communes, les habitants n’ont pas eu de courant pendant deux heures. Le retour à la normale a eu lieu en début de soirée. Les raisons de ces deux départs simultanés restent pour l’instant inconnues.