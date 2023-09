L’acteur français Mathieu Kassovitz est dans un état de santé « préoccupant » après un accident de moto à l’autodrome de Linas-Monthléry (Essonne) dimanche, a-t-on appris auprès de la préfecture de l’Essonne et du parquet d’Evry. Il a été transporté à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), a ajouté cette même source, confirmant une information de BFM-TV. « Son pronostic vital n’est pas engagé », a indiqué à l’AFP l’entourage de Mathieu Kassovitz, évoquant « des blessures sérieuses à une cheville et au bassin ».

Selon les premiers éléments, l’acteur de 56 ans, qui était venu prendre des cours de perfectionnement de conduite à moto, est seul en cause et n’a pas percuté d’autre véhicule, a indiqué le parquet. Il a été éjecté du deux-roues qu’il conduisait seul et a violemment chuté au sol.

Enquête ouverte

Une enquête en recherche des causes des blessures a été ouverte par le parquet d’Evry et confiée à la brigade de sûreté urbaine de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). L’audition des témoins de l’accident, notamment le moniteur de conduite de l’acteur, est en cours, a précisé le parquet.