La compagnie ferroviaire italienne Trenitalia vient d’annoncer la suspension de ses trains entre Paris et Lyon à partir de lundi et ce, « jusqu’à nouvel ordre ». Le spectaculaire éboulement de rochers - représentant un volume de 10.000 mètres cubes - de dimanche dernier en Savoie, a coupé la voie ferroviaire. La fermeture de la ligne empêche alors la compagnie d’assurer la maintenance de ses rames, les trains devant passer régulièrement dans des ateliers en Italie.

« Notre flotte de trains Frecciarossa circulant en France et entre la France et l’Italie doit régulièrement passer par les ateliers de maintenance près de Milan pour des raisons de sécurité, écrit Trenitalia sur son site. La fermeture de la ligne Paris-Milan rend impossible la maintenance technique de cette flotte. Par conséquent, le service entre Paris et Lyon sera suspendu dès le lundi 4 septembre, en attendant le rétablissement du service international. »

Pour se rendre en Italie, les voyageurs doivent passer par Zurich ou par Nice

La compagnie italienne assure cinq allers-retours par jour entre Paris et Lyon, deux d’entre eux étant prolongés jusqu’à Chambéry, Modane, Turin et Milan. Ces deux liaisons Paris-Milan sont déjà suspendues depuis mercredi. Les TGV Paris-Turin-Milan de SNCF Voyageurs sont eux aussi annulés jusqu’au 10 septembre.

En plus de la voie ferrée, les infrastructures routières de l’autoroute A43 et la D1006, ont également été touchées par l’éboulement. Si l’autoroute devrait être rouverte sous huit jours, la remise en état de la voie ferrée prendra « au moins deux mois » selon SNCF Réseau. Les voyageurs voulant se rendre en Italie en train doivent passer par Zurich en Suisse ou par Nice. Le trafic routier international est reporté sur le tunnel du Mont-Blanc.