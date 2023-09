Jeudi matin, une femme de 42 ans a été tuée à coups de machette, en pleine rue dans un village de Savoie. Le principal suspect, son ex-mari, vient d’être interpellé. 20 Minutes fait le point sur ce 90e féminicide depuis le début de l’année 2023, d’après les chiffres du collectif Nous Toutes*.

Que s’est-il passé jeudi, en Savoie ?

Jeudi, vers 9 heures, une femme âgée de 42 ans, policière de profession mais qui n’était pas en service au moment des faits, a été tuée à La Croix-de-la-Rochette, en Savoie, où elle habitait. Elle venait de déposer l’un de ses enfants à la crèche du village de 380 habitants et rentrait à pied chez elle, accompagné de son autre fils de 3 ans. Un homme, soupçonné d’être son ex-compagnon, lui a alors donné une « dizaine de violents coups, au moyen d’une arme qui pourrait être de type machette », selon le procureur de la République de Chambéry, Pierre-Yves Michau. Malgré l’intervention des secours, la victime est morte à la suite de ses blessures. L’autopsie aura lieu vendredi matin à l’institut médico-légal de Grenoble.

Les enfants ont été pris en charge dans le cadre du protocole de protection des mineurs et une cellule d’urgence médico-psychologique a été ouverte à la mairie. Une enquête pour « assassinat » a été ouverte, et confiée à la brigade des recherches et la section des recherches de la gendarmerie de Chambéry.

Qui est le principal suspect ?

Recherché depuis plus de vingt-quatre heures, l’ancien mari de la policière, et principal suspect dans cet assassinat, a été interpellé par des gendarmes du Psig (peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) dans le cadre d’un dispositif de recherches piloté par le GIGN, à 10h10 ce vendredi matin. Il a été arrêté à Arvillard, une commune proche de La Croix-de-la-Rochette.

L’individu a été appréhendé « sans difficulté », dans son véhicule qui avait été repéré la veille sur le parking d’un centre de méditation bouddhiste, a précisé le parquet. Il a été placé en garde à vue à la section des recherches de Chambéry. Selon les informations du Progrès, l’homme dormait depuis deux jours dans une voiture, sur un parking, à côté d’un camping à 3 km du village où a eu lieu le féminicide, ce qui voudrait dire que le meurtre a « probablement été commis avec préméditation ». Selon Fabrice Galatioto, secrétaire national de la zone sud-est du syndicat Unité SGP Police, le suspect était connu des services de police pour des antécédents de « violences sur personnes, de harcèlement et menaces ».

Que sait-on sur ce couple divorcé depuis 2021 ?

Le couple, marié puis divorcé en 2021, avait eu deux enfants. Après avoir vécu et travaillé à Nice, la fonctionnaire avait demandé sa mutation à Chambéry et était arrivée en Savoie la même année que le divorce. Dans un communiqué, le procureur de la République de Chambéry, Pierre-Yves Michau, a indiqué, que, « dans le cadre de la séparation, [l’ex-mari] avait été condamné le 10 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nice pour non-respect d’une ordonnance de protection rendue au profit de la victime par le juge aux affaires familiales ».

Avant d’ajouter : « Même si les relations entre les anciens conjoints étaient restées tendues, aucune autre procédure judiciaire n’était en cours dans le département de la Savoie sur plainte de la victime pour violences, harcèlement ou toute autre infraction, contre le mis en cause. » La victime avait cependant porté plainte pour « non-paiement de la pension alimentaire » envers son ex-mari.