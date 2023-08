Que s’est-il passé le mercredi 23 août à Vabres-l’Abbaye près de Saint-Affrique ? C’est ce que cherchent à savoir les forces de l’ordre… Ce jeudi 31 août, la gendarmerie de l’Aveyron a posté sur Facebook un appel à témoins à la suite d’une agression commise sur une « portion de terre » dans la commune aveyronnaise.

L’auteur des faits est activement recherché. Il est décrit par les militaires comme étant un homme âgé de 30 à 40 ans, mat de peau, mesurant entre 1,75 m et 1m80, de corpulence assez fine aux épaules plutôt larges. Au moment de l’agression, il portait un short ou bermuda noir, était torse nu et sans pilosité. Il avait également un masque ou une cagoule noir et des lunettes de soleil. Il se cachait avec une casquette ou un bandana sombre. L’appel à témoins rajoute que « cet homme aurait été aperçu à proximité d’un cabanon situé sur cette portion de voie verte ».

Si vous détenez la moindre information sur les faits, ou si vous avez emprunté le sentier précité durant le créneau date/horaire de l’agression, merci de contacter la gendarmerie de Sainte-Affrique au 05 65 97 63 50.