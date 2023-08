Ce mercredi après-midi, un accident a eu lieu au parc d’attractions Kid Park, installé à Gujan-Mestras, sur le Bassin d’Arcachon. Dans le Pirate express, « le dernier wagon du petit train a déraillé et est venu percuter le pilier de la structure du manège », explique à 20 Minutes Frédérique Porterie, la procureure de la République de Bordeaux.

Quatre membres d’une même famille occupaient ce wagon : deux enfants de 9 et 12 ans, légèrement blessés lors du choc, ainsi que leur mère et leur grand-mère, toutes les deux plus sérieusement blessées, sans que leurs jours soient en danger. Les victimes ont été prises en charge à l’hôpital de La Teste-de-Buch. Le site du parc d’attractions a été évacué juste après l’accident, et l’on ignore combien de temps il restera fermé.

Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires, afin de comprendre les causes de l’accident. Le wagon accidenté a fait l’objet d’une « saisie conservatoire », précise la procureure. L’organisme compétent avait, selon les premiers éléments, délivré une habilitation au parc pour l’accessibilité au public et la maintenance du manège. Ce sera en partie le rôle de l’enquête de le vérifier. C’est le premier accident à déplorer dans ce parc d’attractions.