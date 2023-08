La première condamnation n’aurait pas suffi à empêcher la récidive. Quinze femmes accusent un tatoueur de viols et d’agressions sexuelles dans l’exercice de sa profession, a indiqué mardi à l’AFP la procureure de la République de Fort-de-France en Martinique, Clarisse Taron. Une enquête a été ouverte après le dépôt d’une première plainte la semaine dernière, puis élargie à 14 nouvelles plaintes reçues lundi par le parquet, selon la même source. La procureure a évoqué des accusations « tout à fait graves ».

D’autant que l’homme mis en cause, âgé de 39 ans, avait déjà fait l’objet d’une condamnation fin 2021 pour des faits similaires, selon le parquet. Il avait été soumis à un sursis probatoire lui interdisant de tatouer seul. « Il y a des faits dénoncés qui datent de 10 ans, mais il y en a qui sont extrêmement récents, ce qui est très inquiétant », a affirmé sur la radio locale RCI Me Tifany de la Poix de Fréminville, avocate de plusieurs victimes.

Présumé innocent

Les premières accusations ont été rendues publiques le 19 août sur la page « Balance ton porc Martinique » du réseau social Instagram. Selon une animatrice de cette page qui n’a pas souhaité être identifiée, cinquante témoignages anonymes ont été reçus dans le cadre de cette publication.

L’avocat du tatoueur, Me Philippe Sénart, n’a pas pu être joint mardi par l’AFP. La semaine dernière, il avait mis en garde contre un « déferlement » et un « lynchage sur les réseaux sociaux », et fait valoir que « tous les citoyens (…) sont présumés innocents tant qu’ils n’ont pas été déclarés coupables par la justice ».