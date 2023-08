Le championnat du monde militaire de rugby à XV qui se tient actuellement en Bretagne est endeuillé. Ce mardi matin vers 10h30, le corps sans vie d’un joueur britannique a été découvert sur des rochers près de la pointe de la Vicomté à Dinard (Ille-et-Vilaine), a-t-on appris auprès du procureur de la République de Saint-Malo. « Sa disparition avait été signalée en milieu de matinée au commissariat de police de Saint-Malo, peu de temps avant la découverte », a souligné Fabrice Trémel, précisant que « son corps a été identifié par deux coachs de l’équipe » britannique qui loge à Dinard pendant la compétition.

Une autopsie doit être pratiquée ce mercredi après-midi pour tenter de déterminer les causes de la mort, a ajouté le procureur, pour qui « l’une des hypothèses est une chute accidentelle. » Le Championnat du monde militaire de rugby est organisé dans diverses villes bretonnes du 16 août au 10 septembre, avec plus de 500 joueurs et encadrants. Le Royaume-Uni avait disputé dimanche son dernier match de poule en battant l’Espagne 128 à 3.