Le volume de l’éboulement qui s’est produit dimanche en vallée de Maurienne (Savoie), conduisant à une suspension du trafic ferroviaire et à des perturbations routières, est bien plus important qu’initialement estimé, a indiqué mardi la préfecture.

« Initialement, nous vous avions annoncé 700 m3. Aujourd’hui, on est en capacité de vous dire que ce sont environ une dizaine de milliers de mètres cubes qui sont tombés dimanche », a précisé Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de Savoie, lors d’un point de presse à Modane. Les estimations ont été faites à partir d’images tournées lundi par des drones, a-t-elle ajouté.

L’éboulement est « encore actif »

« On ne s’attendait pas du tout à un tel volume. Dix mille mètres cubes, c’est un événement rare », a indiqué de son côté David Binet, responsable de l’agence de restauration des terrains en montagne (RTM) de l’ONF.

« C’est encore actif, ce [mardi] matin encore 10 m3 sont tombés » de la falaise, a détaillé David Binet. « C’est encore un signe d’activité qui pose des questions sur les suites à donner », a-t-il indiqué, précisant qu’il « reste aujourd’hui encore sur la tête de falaise environ 3.000 m3 instables ». Interrogé sur un possible lien avec le réchauffement climatique, il a indiqué qu'« on est bien sur un phénomène géologique de fond avec des évolutions lentes. Ce serait tombé un jour ou l’autre ». « C’est surtout la pluie qui a été un élément déclencheur » après la période de sécheresse, a-t-il estimé.

L’infrastructure ferroviaire « touchée » et des perturbations sur le trafic routier

Trois infrastructures ont été touchées par l’éboulement : l’autoroute A43, « la moins exposée », n’a « pas subi de dommages sur l’ouvrage a priori » mais ne rouvrira pas avant la conduite de nouvelles expertises jeudi, selon lui. Mais étant donné les perturbations, les poids lourds sont invités en attendant à franchir la frontière franco-italienne par Vintimille, selon Laurence Tur. En outre, un report des lourds travaux prévus à partir de la semaine prochaine jusqu’au 18 décembre au tunnel du Mont-Blanc est « une hypothèse sur la table », a-t-elle dit.

De son côté, l’infrastructure ferroviaire « est touchée », avec « beaucoup de dégâts » sur les voies, la signalisation et les galeries, a indiqué Béatrice Leloup, directrice territoriale de SNCF Réseaux, précisant que des « diagnostics étaient en cours ». « Le trafic entre Saint-Michel-de-Maurienne et Modane est interrompu pour une durée indéterminée et certainement pour plusieurs semaines », a-t-elle dit.

Quant à la départementale 1006, qui dessert la vallée, elle va rester fermée « plusieurs semaines étant donné l’importance de l’éboulement » et des travaux qui devront y être menés, a indiqué Jean-Philippe Laplanche, directeur des infrastructures de Savoie. Un « PC opérationnel » a été mis en place à proximité du site et des « convois » sont en train d’être organisés pour assurer le ravitaillement et les transports des habitants du fond de la vallée, particulièrement touchés par les perturbations, selon la préfecture.