Les parents d’Emile sortent du silence. Presque deux mois après la disparition de leur fils âgé de deux ans au Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, Marie et Colomban ont choisi les colonnes de Famille chrétienne pour répondre aux médias et, au passage, mettre quelques points sur les « i ». Dans cet entretien paru mardi, le couple revient sur l’enquête, certaines informations diffusées dans les médias les concernant et surtout leur foi chrétienne qui les aide à « traverser cette épreuve ».

Les articles de presse ont mis en avant les préférences politiques et les affiliations religieuses du couple. Décrits comme très croyants et d’extrême droite, Marie et Colomban tiennent à rectifier certains discours et livrer leur version : « Nous militons au Centre Charlier et à l’Agrif [Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne], et nous en sommes fiers. Nous n’avons absolument rien à cacher », déclare ainsi le père de famille d’une vingtaine d’années à Famille chrétienne.

« Face au drame, nous sommes restés soudés avec nos familles et amis »

Selon Midi Libre, le père serait passé par Chrétien Solidarité, un mouvement politico-religieux d’extrême droite controversé. « On a aussi largement commenté notre adhésion à un mouvement où nous avons fait en effet un bref passage, avant de le quitter car il ne correspondait pas à nos convictions catholiques, précise à son tour Marie. Sans jamais y avoir commis quoi que ce soit de répréhensible – comme certains aiment à le faire croire. » « Mais ce qui est incroyable, c’est que tout cela relevait de notre vie privée, alors que seule comptait la disparition d’Émile. Ces informations ont été révélées et exploitées pour nous salir », déplore-t-elle.

Cette dernière a aussi le sentiment que leur foi a été « ridiculisée ». Malgré « certains témoignages malveillants dans la presse », la mère de famille affirme que « face au drame, nous sommes restés soudés avec nos familles et amis ».