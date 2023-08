#Accident sur la RN1 | Le bilan est très lourd avec 4️⃣ personnes décédées et plusieurs blessés graves qui ont tous été évacués.



Le préfet de la #Guyane présente ses condoléances aux familles et aux proches des victimes et salue l’action des #gendarmes, des #pompiers et du #SAMU. https://t.co/0yhMOaAFT8