Elle est considérée comme une unité d’élite, mais se retrouve désormais au cœur de la polémique par ses méthodes. Dans une longue enquête, Libération et Mediapart révèlent de nouveaux éléments dans l’affaire Mohamed Bendriss qui accablent les policiers du Raid et leur hiérarchie.

C’est quoi l’affaire Mohamed Bendriss déjà ?

Dans la nuit du 1er au 2 juillet, Mohamed Bendriss décède dans le centre-ville de Marseille, à l’âge de 27 ans. La cité phocéenne est alors en proie à des dégradations et des pillages à la suite de la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué à Nanterre par un policier lors d’un contrôle routier le 27 juin. Mohamed Bendriss, marié, père d’un enfant et dont la veuve attend un deuxième enfant, perd la vie après avoir fait un malaise alors qu’il circulait à scooter. C’est lors de son autopsie qu’est repérée sur sa poitrine la trace de ce qui pourrait être l’impact d’un tir de LBD (lanceur de balle de défense).

Le 4 juillet, une information judiciaire est ouverte par le parquet de Marseille pour « coups mortels avec arme ». L’enquête est confiée à la police judiciaire et à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN). Le 10 août dernier, trois policiers du Raid, une unité d’élite, sont mis en examen dans ce dossier pour « violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ».

Selon le parquet, l’exploitation des images de vidéosurveillance a montré que pendant la nuit, alors que la colonne du Raid avait été informée d’un nouveau pillage du magasin Foot Locker et de sa réserve, au centre de Marseille, Mohamed Bendriss a poursuivi à scooter un homme ayant pris la fuite avec un sac « contenant des marchandises volées dans ce commerce ».

Le fuyard à pied, qui a ensuite été interpellé, a indiqué lors de son audition qu’un homme à scooter « avait tenté de lui prendre le sac de force et l’avait poursuivi », le forçant à abandonner la marchandise volée, ajoute le parquet. Des faits contestés par l’avocat de la veuve de Mohamed Bendriss, Me Arié Alimi. « Nous allons porter plainte contre violation du secret de l’instruction contre la procureure de la République de Marseille, précise l’avocat à 20 Minutes Marseille. Ce qu’a dit la procureure de la République est un mensonge pur et simple. On peut s’interroger sur ce que Mohamed Bendriss faisait là. Mais affirmer qu’il a volé est un mensonge, et la procureure de la République a menti. »

Qu’ont fait les policiers mis en cause selon les premiers éléments de l’enquête ?

Selon les informations de nos confrères de Mediapart et Libération, un premier policier a fait usage d’une arme à deux reprises. Cette arme est un Penn Arms, et permet de tirer six cartouches de 40 millimètres. Pour autant, d’après nos confrères, les règles internes indiquent que cette arme également utilisée par les CRS doit être chargée uniquement avec des cartouches lacrymogènes ou fumigènes. Mais c’est bien un tir de LBD qui aurait touché Mohamed Bendriss au niveau du buste, selon les images exploitées par les enquêteurs. Contacté, son avocat, Me Dominique Mattei, n’a pas donné suite aux sollicitations de 20 Minutes Marseille à l’heure où ces lignes sont écrites.

Un deuxième tireur reconnaît lui aussi avoir fait feu contre Mohamed Bendriss. Le policier était notamment équipé d’un fusil chargé de munitions de type « bean bags ». Toujours selon Libération, qui cite des documents techniques inédits sur le sujet, ces petits sacs contenant des billes de plomb utilisés par les policiers du Raid sont plus dangereux encore que les LBD. « Les bean bags ne doivent pas être utilisés lors de maintien de l’ordre d’un point de vue légal, peste Me Alimi. S’il y a eu l’instruction d’utiliser ces armes, il relève alors de la responsabilité pénale de la hiérarchie. » Contactée, l’avocate de ce policier, Me Chantal Fortuné, a indiqué à 20 Minutes Marseille ne pas s’exprimer sur « cette affaire sensible ».

Le troisième policier, armé d’un LBD, est soupçonné d’être à l’origine d’une marque sur la cuisse de la victime. Devant la juge d’instruction, ce fonctionnaire indique être « quasiment certain de ne pas avoir ouvert le feu ». Contacté, son avocat, Me Nicolas Branthomme, était injoignable à l’heure où ces lignes sont écrites.

C’était la première fois que le Raid, spécialisé dans les prises d’otages et les interventions antiterroristes, était employé à lutter contre des violences urbaines dans l’Hexagone. Et selon nos confrères de Libération et Mediapart, ces policiers n’avaient ni l’équipement, ni les compétences, ni le raisonnement adaptés à la situation. « On se demandait ce qu’on foutait là », a même lancé en garde à vue un des policiers, selon Mediapart. « Face à la dégradation de biens privés, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a décidé d’envoyer des forces non adaptées et disproportionnées, accuse Me Alimi. Par conséquent, il a violé la loi. Et la conséquence directe, ce sont ces blessés et ces morts. Il y a une responsabilité directe de Gérald Darmanin dans ce dossier. Le Raid n’était pas nécessaire. S’il a envoyé le Raid, c’était de la communication politique, mais on ne fait pas de la communication politique sur une situation délicate. On respecte la loi. Gérald Darmanin a une responsabilité politique dans la mort de Mohamed Bendriss. »

Qu’a fait leur hiérarchie ?

Suite à la publication des articles de Libération et Mediapart, l’avocat de la veuve de Mohamed Bendriss Arié Alimi a annoncé à 20 Minutes Marseille un dépôt de plainte contre X pour non-dénonciation de crime. « Il y a eu une volonté de dissimulation de la part de la hiérarchie du Raid pour protéger les fonctionnaires de police du Raid et leur permettre une concertation », accuse Me Alimi. Devant les enquêteurs, l’un des policiers mis en cause indique ainsi savoir depuis à peu près un mois qu’il est impliqué dans ce dossier.

Lorsque, dès le début du mois de juillet, l’IGPN se penche sur le dossier, et sollicite la hiérarchie du Raid pour obtenir des précisions, elle obtient des réponses rapides mais incomplètes. Ainsi, le 11 juillet, la patronne locale du Raid mentionne l’existence d’une caméra qui a filmé la scène. La vidéo ne sera transmise que le 28 juillet, près d’un mois après les faits. Une autre vidéo a été tournée par une habitante du centre-ville. Auditionnée par l’IGPN, cette dame déclare : « conformément à vos instructions, je m’engage à ne pas diffuser ce film à qui que ce soit ou le montrer, rapporte Mediapart. Je prends acte qu’en cas de diffusion, je pourrais être poursuivie par la justice. J’ai compris ce que vous me dites. Je m’engage à respecter la loi. » Or, selon Mediapart, aucune loi n’impose cela. Ces révélations interviennent à quelques jours de l’audition d’autres policiers, entendus à partir de ce jeudi dans l’affaire Hedi, du nom de ce jeune homme grièvement blessé par des membres de la brigade anticriminalité en marge des émeutes à Marseille.