C’est une découverte de très mauvais goût qui a été faite, dimanche, devant le consulat du royaume du Maroc situé à Biguglia, en Haute-Corse. Une tête tranchée d’un sanglier a été trouvée vers 13 heures devant la porte du bâtiment. Le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour « provocation à la discrimination et à la haine raciale », a-t-on appris de source judiciaire. La direction départementale de la sécurité publique de Haute-Corse est en charge des investigations.

La tête a été rapidement enlevée. Aucune inscription ou revendication n’ont été retrouvées sur place. Dans un communiqué, Michel Prosic, préfet de Haute-Corse, « condamne avec la plus grande fermeté cet acte inacceptable et exprime son entier soutien à la consule générale du Maroc et ses collaborateurs, ainsi qu’à l’ensemble des ressortissants marocains résidant dans le département ».

« Je ne veux accuser personne, ni politiser l’affaire »

Contactée, Najoua El Berrak, consule générale du Maroc en Corse, a indiqué « condamne (r) également les faits ». « Il n’y a pas encore les résultats de l’enquête. Je ne veux accuser personne, ni politiser l’affaire. Il faut rester prudent et sage. J’ai eu plusieurs élus corses au téléphone qui m’ont apporté leur soutien dont M. Gilles Simeoni, le président de la collectivité de Corse », a-t-elle ajouté.

La Corse compte une forte communauté marocaine. Selon une étude de l’Insee de 2021 basée sur la population en 2018, le Maroc est le premier pays d’origine pour la population étrangère, avec près de 30 % des immigrés de l’île.