Soulagement dans le quartier des Ulis (Essonne), un jeune homme de 17 ans souffrant d’autisme avait été porté disparu avant d’être finalement retrouvé à l’aéroport de Roissy (Val-d’Oise), nous détaille Le Parisien.

Il était sorti faire une promenade ce mercredi matin et n’avait plus donné de signe de vie. La police nationale avait émis un appel à témoins après sa disparition. L’adolescent a emprunté le métro, le bus et le RER pour arriver finalement à Roissy-Charles-de-Gaulles. Le jeune garçon a été amené à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, avant d’être ramené ce jeudi auprès de sa famille.