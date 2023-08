Un nouveau feu de forêt s’est déclaré dans le département des Hautes-Alpes, le troisième en l’espace de cinq jours. Cet incendie a lieu sur la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur, un village proche de Gap.

Hier, mercredi, un autre feu, localisé sur le village de Crots, du côté du lac de Serre-Ponçon a ravagé 32 hectares et détruits deux maisons et une grange, indiquait à 20 Minutes, le capitaine Long des sapeurs-pompiers du département. Ce jeudi après-midi ce feu de forêt n’était pas encore fixé, au contraire de celui déclenché dimanche sur la commune de Chanousse, à présent sous contrôle des pompiers et qui a détruit un peu plus de 130 hectares de forêts.