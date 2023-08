Nouvelle agression sexuelle à Paris. Cette affaire sordide s’est déroulée dans le quartier des Batignolles dans le 17e arrondissement, dans la nuit de mercredi à jeudi. Une personne sans domicile fixe aurait abusé sexuellement d’une femme d’une cinquantaine d’années alors qu’elle se trouvait dans son immeuble, selon Le Parisien.

Lorsqu’elle s’est réveillée, l’homme remontait son pantalon

Alors qu’elle rejoignait son domicile, elle remarque un homme qui semble s’être installé dans le hall de son immeuble. Après lui avoir demandé de partir, l’homme se serait précipité sur elle afin de l’étrangler jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Lorsqu’elle a repris ses esprits, la quinquagénaire était partiellement déshabillée et son agresseur était en train de remonter son pantalon. Elle s’est mise à hurler, le suspect a pris aussitôt la fuite.

La victime a prévenu des amis pour leur confier ce qui venait de lui arriver. Les policiers ont rapidement été alertés, les vêtements de la plaignante ont été appréhendés pour relever des traces et des indices. Par la suite, elle a été dirigée aux urgences médico-légales pour y être examinée et déterminer la nature exacte de l’agression. Les enquêteurs du premier district de police judiciaire (DPJ) ont été chargés de cette enquête et interrogeront la victime ce jeudi.