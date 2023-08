Un silo de l’établissement Lur Berri à Andoins a pris feu suite à une explosion dans la tour de manutention, indique la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ce mercredi après-midi. Cet incendie est lié aux « fortes chaleurs qui traversent le département ces derniers jours » précise la préfecture.

Quelque 53 sapeurs-pompiers du Sdis (Service départemental d’incendie et de secours) et deux fourgons se sont rendus sur place, soutenus par deux ambulances et une équipe médicale.

Habitants évacués

Un périmètre de sécurité de 500 mètres autour de la zone de l’incident a été établi, et les habitants de cette zone ont été évacués ou sont confinés. La RD215 est temporairement fermée à la circulation.

« À ce stade, l’incendie est contenu et il n’y a aucun risque de pollution atmosphérique » affirme la préfecture, qui demande néanmoins « d’éviter le secteur afin de faciliter l’intervention des forces de sécurité et de secours. »