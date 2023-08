C’est l’un des plus importants incendies qu’a connu la France cet été. Et il ne s’est pas déclaré dans un département en bord de Méditerranée, mais bien en pleine montagne, dans les Hautes-Alpes. Depuis dimanche soir, les sapeurs-pompiers tentent d’éteindre un important feu qui s’est déclaré aux portes de la commune de Chanousse, alors qu’une vague de chaleur s’abat sur une moitié de la France.

« La surface parcourue est toujours identique, autour de 130 hectares, rapporte pour 20 Minutes Marseille le lieutenant Jean-Rémy Magnan. Nous avons plus de 300 pompiers sur places. La reconnaissance ce matin fait état de toujours quelques points chauds et fumerolles. Nous avons demandé des moyens aériens supplémentaires et sommes en attente d’hélicoptères bombardiers d’eau. »

« Le feu progresse très lentement mais il est très peu accessible, ce qui crée de grosses difficultés, s’alarme-t-il. Les unités de sécurité civiles créent des accès à l’aide de bulldozers. Le feu s’est déclaré sur une forte pente et sur des lignes de crêtes. Il y a des barres rocheuses, ce qui complique l’accès. » En parallèle, les pompiers tentent d’allumer des contre-feux pour endiguer la situation qui perdure maintenant depuis plus de vingt-quatre heures. L’enquête confiée à la gendarmerie est toujours en cours.