Huit personnes ont été blessées, lundi en fin d’après-midi, dans un choc entre un minibus et une voiture sur la commune de Sauve, dans le Gard. Les occupants du minibus, six enfants, passagers du véhicule, ainsi que la conductrice, ont été légèrement blessés et transportés au centre hospitalier de Nîmes.

La conductrice de la voiture, âgée de 47 ans, a été transportée dans un autre établissement, au centre hospitalier de Ganges. L’accident s’est produit à l’intersection de deux routes départementales, mobilisant une vingtaine de sapeurs-pompiers. Les circonstances exactes n’ont pas été communiquées.