Un enfant de 10 ans est mort, lundi soir, victime d’une fusillade, à Nîmes (Gard). Le drame s’est noué peu avant minuit, dans le quartier Pissevin, gangrené depuis des années par des trafics de stupéfiants et des règlements de comptes. 20 Minutes fait le point sur cette fusillade alors que Gérald Darmanin a dénoncé ce mardi un « immense drame » qui ne « restera pas impuni ».

Que s’est-il passé ce lundi soir à Nîmes ?

Un enfant de dix ans a perdu la vie lundi soir à Nîmes, touché par balles dans une fusillade dans le quartier populaire de Pissevin. « Un enfant de 10 ans est décédé cette nuit. Un homme a en outre été victime des tirs de balles. Les jours de ce dernier ne seraient plus en danger », a précisé la procureure de la République de Nîmes Cécile Gensac dans un communiqué.

Quels sont les premiers éléments de l’enquête ?

Selon Cécile Gensac, qui devrait donner de plus amples informations dans la journée, l’enfant a été victime d’un « échange de tirs ». D’après les premiers éléments communiqués par l’AFP, la jeune victime se trouvait à l’arrière du véhicule, qui a été pris pour cible par un ou plusieurs tireurs. Il est mort après avoir été transporté en urgence à l’hôpital Carémeau, à Nîmes. Le conducteur de la voiture visée, l’oncle du jeune garçon, âgé de 27 ans, a été blessé par trois balles, dans le dos, mais ses jours ne sont pas en danger. Selon une source policière citée par l’AFP, cet homme n’est pas connu de la police. Un autre enfant, qui se trouvait, comme la victime, sur la banquette arrière, n’a pas été touché. Agé de 12 ans, il est sain et sauf. Le ou les tireurs, sans doute au nombre de quatre, sont en fuite, et activement recherchés.

Dimanche, un adolescent de 14 ans a été blessé par balles, à Pissevin, par des tireurs, circulant à bord d’une Renault Clio. Selon une piste envisagée par les enquêteurs, citée par l’AFP, la Mégane de l’oncle qui ramenait les deux enfants aurait pu être confondue par les tireurs avec la Clio utilisée la veille.

Le maire de Nîmes « profondément choqué »

Jean-Paul Fournier (LR), le maire de Nîmes, s’est indigné ce mardi matin, dans un communiqué, d’un « nouveau cap intolérable » franchi dans l’escalade de la violence qui sévit à Pissevin. « J’ai alerté à de nombreuses reprises les services de l’Etat de cette situation dramatique qui m’a d’ailleurs conduit à fermer, en juin dernier, la médiathèque pour la sécurité des agents et des usagers », a déploré l’élu, « profondément choqué, attristé et révolté par ce nouveau drame ». Lundi, à l’occasion de sa prise de fonction, Jean-Paul Fournier a dit avoir alerté le nouveau préfet du Gard, Jérôme Bonet, « de cette situation qui s’envenime de jour en jour et prend des proportions non maîtrisées ».

Gérald Darmanin annonce des renforts policiers

Ce mardi, Gérald Darmanin a évoqué « un immense drame qui ne restera pas impuni », sur X (ex-Twitter), en annonçant l’arrivée, ce mardi, de membres de la CRS 8, une unité de policiers spécialisés dans la gestion des violences urbaines actuellement déployée à Marseille. Le maire de Nîmes salue ces renforts, mais s’inquiète « du caractère éphémère de la présence d’une compagnie de CRS. Que se passera-t-il une fois ces forces parties ? Nous avons bien vu que les renforts temporaires qui sont venus cet été n’ont, hélas, pas permis d’endiguer cette violence, ni d’empêcher de nouvelles victimes innocentes. » L’élu demande au Président de la République « des solutions concrètes et pérennes face à cette situation. L’affectation à demeure d’une compagnie de CRS reste une priorité. »

Que sait-on du quartier Pissevin ?

Depuis des années, le quartier Pissevin, plombé par des trafics de stupéfiants, est gangrené par des règlements de comptes. C’est ici, en juin dernier, qu’un journaliste de M6 a été violemment agressé.

A Pissevin, 70 % des 13.000 habitants vivent sous le seuil de pauvreté et le taux de chômage atteint 46 %. En 2020, une année durant laquelle huit personnes sont décédées dans ce quartier dans le cadre de règlements de comptes, un commerçant, joint par 20 Minutes, avait confié que « la population se sent [ait] vraiment en insécurité physique. On ne voyait ça qu’à la télé, ou dans les quartiers du nord de Marseille. Là, c’est au pied de nos immeubles, près de la galerie marchande. Boire un café tranquille, on hésite, on a peur de prendre une balle perdue. »