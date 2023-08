Thibaud Roth avait 33 ans et a grandi à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle). Cet accompagnateur fait partie des onze victimes de l’incendie du gîte à Wintzenheim (Alsace) qui s’était déclaré la nuit du 9 août. Dix vacanciers âgés de vingt-trois à une cinquantaine d’années et en situation de handicap avaient également perdu la vie.

Ses obsèques ont eu lieu ce lundi à 15h30 à Vandœuvre-lès-Nancy, à la salle omniculte du crématorium. Sa mère Camille et son frère Simon ont témoigné au micro de RMC.

"Je me bats pour qu’il soit connu et reconnu et pas ignoré", explique Camille, sa mère

Lorsque la maman de Thibaud a appris le décès de son fils, elle l’a imaginé mourir en héros : "Pour moi, il a essayé de sauver le plus de monde possible. C’est dans sa nature de protéger les autres" décrit-elle au micro de RMC, "Il avait un charisme fou".

Selon Simon, son frère, ce dernier était aussi profondément passionné par son métier. "Il nous disait qu’il était super heureux d’aller au gîte avec des personnes handicapées. Ça lui faisait un bien fou d’être là pour les autres".

Si l’enquête n’a pas encore déterminé l’origine exacte de l’incendie, il est vite apparu que le bâtiment qui abritait le groupe n’était pas aux normes de sécurité pour accueillir du public. Depuis le drame, les contrôles se sont multipliés et deux gîtes qui accueillaient des vacanciers en situation de handicap ont été évacués près de Besançon (Haute-Saône) pour des raisons de sécurité.