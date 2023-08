Elle était surnommée « Ma Dalton », comme la mère des quatre brigands de Lucky Luke. Marie-Thérèse Garcia est aujourd’hui en détention provisoire et mise en examen pour le meurtre de Corinne Di Dio, une femme retrouvée démembrée et décapitée en 1995 dans l’Eure.

Mais cette femme de 76 ans est également la grande tante de Leslie, cette jeune femme disparue fin 2022 en même temps que son compagnon Kevin et son chien Onyx, rapporte Le Parisien. Selon le quotidien, c’est justement une conversation téléphonique avec le père de Leslie qui aurait déclenché les soupçons des enquêteurs. Retour sur cette improbable affaire croisée entre deux faits divers.

Une phrase compromettante

Un peu plus d’un mois après la disparition de sa petite-nièce, Marie-Thérèse Garcia semble désemparée. Au téléphone avec le père de la victime, placé sur écoute pour les besoins de l’enquête, elle prononce alors cette phrase qui va éveiller les soupçons des enquêteurs : « Il vaut mieux qu’ils [les gendarmes] les chopent avant qu’on sache qui c’est… Parce que moi, je vais leur emmener, mais en morceaux, dans une valise. Voilà. » Difficile de savoir s’il s’agit d’une phrase prononcée sous le coup de la colère ou d’une réelle menace, souligne Le Parisien. Elle fait toutefois écho à un autre fait divers. Notamment le passage qui fait référence aux « morceaux, dans une valise ».

Un crime non élucidé

Depuis 1995, le dossier de la mort de Corinne Di Dio n’a toujours pas été élucidé, et Marie-Thérèse Garcia, ou « Mamie Garcia » fait partie des suspects. Le corps de la victime avait été retrouvé démembré et décapité dans une malle sur la Seine, dans l’Eure. Les gendarmes avaient été appelés par un habitant qui avait ramené sur le bord du fleuve la malle flottant près du ponton de son voisin. Ce sont eux qui avaient forcé le cadenas et inventorié son macabre contenu, avait rapporté l’AFP à l’époque.

Une principale suspecte

La piste de la rivalité amoureuse, sans être certaine, est étudiée par les enquêteurs. Les deux femmes se connaissaient puisqu’elles fréquentaient, chacune, deux frères connus des réseaux de grand banditisme, précise Le Parisien. C’est dans cette bande que Marie-Thérèse Garcia se fera surnommer « Ma Dalton ». Cette dernière aurait appris que Corinne Di Dio aurait fricoté avec son conjoint. Elle n’aurait alors pas supporté l’idée et se serait vengée. Fin mai, la femme de 77 ans a été mise en examen et placée en détention provisoire, suspectée d’avoir commandité le meurtre. Elle n’a fait aucun aveu.

Leslie et Kevin retrouvés morts

Les corps de Kevin Trompat et Leslie Hoorelbeke ont été retrouvés en mars dernier. Le couple a été tué par des coups portés à l’aide d’un « objet contondant », selon le parquet de Poitiers, qui a évoqué une « déception sentimentale et/ou des dettes financières » comme mobiles possibles des suspects. Dans ce dossier, cinq jeunes hommes ont été mis en examen, notamment pour « assassinats », et placés en détention provisoire.