Six personnes se sont évadées dans la nuit de samedi à dimanche du centre de rétention administrative (CRA) de Nîmes, dans le Gard. Ces six personnes en situation irrégulière sur le sol français étaient placées dans ce centre, dans l’attente de leur éventuelle reconduction hors du territoire. Alors que le bâtiment était victime d’une panne d’électricité, des incendies ont été allumés dans plusieurs cellules. « Six personnes sont recherchées pour avoir profité de la confusion pour s’échapper », souligne la procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac. Elle précise qu’« aucun n’est fiché pour profil terroriste ou inquiétant ».

« Pour une raison qu’il faudra déterminer, le groupe électrogène [n’a pas pris] le relais, plongeant de très longues heures le CRA dans le noir, évoque le syndicat de police Alliance du Gard, dans un communiqué de presse. Rapidement, les retenus présents ont allumé des feux dans trois zones de vie ». Deux d’entre elles seraient totalement hors service, selon le syndicat.

Onze personnes hospitalisées

Onze personnes, « intoxiquées par les fumées inhalées », ont dû être évacuées au centre hospitalier de Nîmes. Elles ont toutes réintégré le centre régional dimanche matin. « Des enquêtes pénales en cours visent à identifier les auteurs des dégradations par incendie », précise la procureure de la République. Elles visent également « à retrouver les personnes (…) en séjour irrégulier pour lesquelles l’autorité administrative diligentait des procédures destinées à les reconduire dans leur pays d’origine ».

Le syndicat Alliance dénonce des « effectifs de police en nombre insuffisant pour intervenir en sécurité ». Il réclame « la fermeture totale des zones incendiées, un audit de sécurité complet et une amélioration des conditions de travail ».