Chacun sa perception de l’éducation. Tandis que de nombreux parents veilleront à transmettre à leurs enfants les notions d’honnêteté et d’intégrité, cette mère de famille de 35 ans a fait le choix d’enseigner à ses deux filles de 16 et 17 ans l’art de l’escroquerie.

Mercredi soir, le trio arpente la Croisette de Cannes pour s’adonner à une virée shopping entre mère et filles. « Sapées comme jamais » avec des vêtements de marque de la tête aux pieds, la présentation de ces dames est particulièrement soignée. Ces dernières se font ainsi passer pour des clientes fortunées ayant l’intention de passer une importante commande dans les différentes boutiques de luxe qui longent le boulevard. Avec leurs petites exigences : sous couvert de préférer d’autres couleurs que celles des modèles présentés en magasin, elles forcent les employés de boutique à se rendre en réserve pour vérifier la disponibilité des produits dans d’autres coloris.

La marchandise destinée à être revendue

Tandis que l’employée est occupée à consulter son stock, l’une des deux filles s’empresse de ressortir de la boutique avec pléthore d’objets volés dans son sac. Au moment de passer en caisse, la mère et la fille restante évoquent un problème de lien bancaire pour prendre la poudre d’escampette. Dans une première boutique dans laquelle elles auront passé près d’une heure, le trio a mis la main sur six portefeuilles et un sac à main pour un butin avoisinant les 3.300 euros. Une opération que mère et filles répéteront dans un second magasin avant d’en ressortir avec un sac sigle d’une valeur de 6.500 euros.

Nos confrères de Nice Matin précisent que la marchandise volée était destinée à être revendue sur des sites de vente en ligne.

Toutes les bonnes choses ayant une fin, c’est à la sortie de la troisième boutique visitée que les policiers de la BAC attendaient ces drôles de dames qui n’en étaient pas à leur coup d’essai : la mère est déjà connue des services de police pour de tels faits avec une quinzaine de condamnations à son actif. Elle a été déférée au parquet de Grasse pour une comparution en justice ce vendredi. Les filles, elles, sont déjà suivies par un juge à Bordeaux (d’où est originaire le trio), et seront convoquées là-bas devant un tribunal pour enfants.