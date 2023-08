Cinq individus de nationalité géorgienne sont soupçonnés d’avoir commis 90 cambriolages en Ile-de-France à l’aide d’acide. Ils ont été mis en examen ce mercredi. Quatre d’entre eux ont été placés en détention provisoire, le cinquième a été placé sous contrôle judiciaire, a appris l’AFP ce jeudi auprès du parquet de Nanterre.

Le parquet indique que les cambriolages se déroulaient selon « un mode opératoire jugé inédit et inconnu », consistant à injecter un produit liquide corrosif dans les serrures de portes d’entrée d’appartements. Cela faisait fondre les métaux et facilitait l’ouverture des portes, a précisé une source policière.

Un liquide corrosif dans les trous de serrure

Samedi dernier, un dispositif de surveillance policière a été mis en place à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), où quatre appartements ont été cambriolés après la dégradation de serrures à l’aide d’acide. Trois individus ont pris la fuite lors d’une tentative d’interpellation. Finalement, six ressortissants géorgiens ont fini par être arrêtés « sur les points de chute et dans le véhicule léger utilisé pour se rendre sur les cambriolages », a détaillé le parquet.

Lors d’une perquisition, les enquêteurs ont retrouvé des bijoux, des gants spéciaux pour résister aux produits chimiques, des seringues de grande capacité ainsi que des masques à gaz pour lutter contre les dégagements d’acide, selon la source policière. Les suspects appartiennent à « des équipes constituées et professionnelles ».

Une enquête préliminaire avait été lancée en 2022

La Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine avait mené une enquête préliminaire après avoir recensé en juillet 2022 une multiplication des vols par effraction employant la même méthode des cambriolages ayant eu lieu en Île-de-France. L’enquête a montré que les cambriolages ont débuté en France dès les premiers jours de vacances d’été avant de s’interrompre mi-septembre.

Une note de l’Office de police européen (Europol) a permis de répertorier des faits similaires en Autriche, en novembre 2022, puis en Belgique, au Portugal, en Autriche et en Allemagne. Des cambriolages à l’aide d’acide ont de nouveau été constatés sur le territoire français début août, ce qui a conduit à l’ouverture d’une information judiciaire pour vols et recels en bande organisée et association de malfaiteurs.