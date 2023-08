Durant la semaine d’émeutes ayant suivi la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre le 27 juin, les forces de l’ordre ont été mises en cause dans plusieurs affaires de violences sur personnes. Mohamed Bendriss, 27 ans, décédé ; Hedi, 22 ans et amputé d’une partie du crâne ; Aimène Bahouh, 25 ans, sorti du coma ; Abdelkarim Y., 22 ans et éborgné… Au total, plus d’une trentaine d’enquêtes ont été confiées à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Vous avez, vous aussi, été victime de violences policières lors des rassemblements en Ile-de-France, et avez été blessé physiquement ? Vous avez, ensuite, eu recours à la justice pour dénoncer ces violences, et une enquête est en cours ? Alors, racontez-nous votre histoire.

