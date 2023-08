Une arrestation au lendemain d’une agression sanglante. Un homme a été placé en garde à vue après qu’un octogénaire a été très grièvement blessé à la gorge mardi soir à son domicile dans l’Essonne, a indiqué mercredi le parquet d’Evry, confirmant une source policière.

Vers 22h15, cet homme âgé dînait devant sa télévision quand un homme masqué lui a porté un coup de couteau avant de s’enfuir, selon le parquet. Un individu né en 1991 a été interpellé aux alentours du domicile de la victime et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour tentative d’homicide, a ajouté le ministère public.

« Pronostic vital très engagé » pour la victime

« On attend le résultat des auditions pour confirmer le fait qu’il y ait un lien entre l’homme interpellé et la victime », a encore précisé le parquet. De source policière, l’homme a été découvert par sa femme qui se trouvait à l’étage et qui a appelé les secours.

« Très grièvement blessé » à la carotide, il a été transporté avec un « pronostic vital très engagé » à l’hôpital parisien Georges-Pompidou. Le suspect présentait, selon la même source policière, de « légères traces de blessures au visage ».