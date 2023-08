Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort ? Peut-être dans « Fort Boyard » mais pas dans toutes les situations. Deux Français, âgés de 18 et 20 ans et originaires de la région de Lyon, ont été interpellés vendredi matin par la police de Milan, en Italie.

Vers 6h10 du matin, ils ont été aperçus par des agents municipaux alors qu’ils étaient en train d’escalader la flèche du Duomo, l’emblématique cathédrale de la capitale lombarde de 108,5 m de hauteur. Les policiers ont alors donné l’alerte et « se sont positionnés autour de la cathédrale », a indiqué Marco Granelli, responsable sécurité de la municipalité de Milan, sur ses réseaux sociaux. Il a ajouté : « Une fois qu’ils sont descendus, ils ont été interpellés et identifiés : ils sont français ».

Selon les médias italiens, ces deux jeunes font partie d’un groupe qui grimpe sur les monuments de toute l’Europe.