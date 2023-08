Quasiment 600 noyades, dont près d’un tiers mortelles, sont survenues en France depuis début juin, a indiqué vendredi Santé publique France, en réitérant ses appels à la prévention. « Le nombre de noyades et de décès reste élevé » sur ces neuf semaines, selon ce nouveau bilan de l’agence sanitaire.

Du 1er juin au 2 août, le nombre de noyades (598) a cependant reculé de 17 % par rapport à la même période de 2022 et de 25 % par rapport à 2021. Près d’un tiers des noyades ont été suivies de décès depuis début juin, une proportion globalement stable comparé à 2021, année de comparaison mise en avant par l’agence sanitaire.

L’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine en tête des zones à risque

« Les noyades sont moins nombreuses mais plus fatales » : moins d’un quart des noyades étaient suivies de décès en 2021, trois noyades sur 10 en 2023, a résumé l’agence. C’est parmi les adultes que les noyades mortelles ont été les plus nombreuses jusqu’alors, une minorité d’enfants de moins de six ans en étant victime. Depuis début juin, les deux régions où sont survenues le plus de noyades sont l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne étant la région comptant la plus forte proportion de noyades suivies de décès.

En France, les noyades sont responsables chaque année d’environ 1.000 décès (dont environ 400 l’été). Surveillance active et permanente des jeunes enfants, apprentissage de la nage le plus tôt possible, choix de zones sécurisées, vigilance face à la météo figurent parmi les recommandations de prévention.